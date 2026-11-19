大陸今年主辦的APEC經濟領袖會議已於今日落幕，大陸外長王毅表示，「深圳展望」是「APEC中國年」最重要成果，也是新的里程碑，他也強調大陸將以此為目標，推動「亞太共同體」建設。對於美中俄峰會，他則形容這是次「和平峰會」。

原訂19日晚間8時舉行的APEC會後記者會，因王毅前往機場送別美國總統川普及俄羅斯總統普亭，延至晚間10時06分開始。王毅登場時首先表示，剛才在機場相繼送別美國總統川普和俄國總統普亭，「所以讓大家在這久等了，各位辛苦了」。隨後他介紹會議主要成果。

他表示，今年APEC中國年各項會議取得成果，並通過《2026年APEC領袖深圳展望》，中方將以此為契機，推動亞太共同體建設，支持各經濟體朝共同目標努力，將共同願景轉化為實際行動。

他介紹大陸一年來成功舉辦321場會議和活動，各經濟體的與會代表達到上萬人次，創造APEC歷史上紀錄。梳理全年各領域會議和活動，有75項主要成果。

王毅表示，推動亞太共同體建設，首先要支持亞太共同體目標，將共同願景轉化為實際行動，凝聚各方推動亞太發展的力量；其次是搭建亞太共同體建設的制度框架，促進貿易與投資自由化、便利化，推動區域經濟整合。

在合作機制方面，王毅表示，中方著眼於打造合作機制，推動形成亞太共同體建設的「四梁八柱」，涵蓋金融、創新發展、亞太自由貿易區、規則及制度建設、數字經濟與技術、能力建設及可持續增長等合作領域。

王毅並提到，《2026年APEC領袖深圳展望》將為亞太經濟體之間搭建合作橋梁，透過新技術促進創新成長。其中，人工智慧等新興技術是合作重點，將著眼於促進高品質就業及提升公共服務水平。

談及峰會期間的大國互動，王毅表示，川習會就如何落實中美建設性戰略穩定關係作出新的建設性指引；大陸國家主席習近平也與普亭舉行會晤，圍繞戰略協作達成新的共識。中俄美三國元首就事關全球和平、安全及穩定的重要問題深入交換意見。

王毅表示這是三國元首歷史上首度舉行會晤，意義重大、影響深遠，「是載入史冊的標誌性事件」。會議氣氛坦承友好，富有建設性，對外發布和平宣言，核心是促進大國關係和諧戰略穩定，可以說是「和平峰會」。回應提問時，他說中方將同俄美兩國一道全面高效落實這次會晤達成的共識，並且通過工作層保持溝通協調。

在王毅舉行記者會之際，大陸也發布了「亞太經合組織互聯互通藍圖」，包含軟聯通、硬聯通與心聯通三方面，並提及2027至2030年，高官將在每年某一次高官會上討論本藍圖落實情況，旨在更加深入地討論這一事項。請亞太經合組織秘書處在高官會上通報相關機制及下設機制採取的行動和舉措，並鼓勵各經濟體報告進展。