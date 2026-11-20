川普與習近平在深圳ＡＰＥＣ領袖會議場邊舉行今年第三次美中高峰會，川普事先就說，他確信習近平將在會談中提台灣議題；大陸向來不願在國際場合討論台灣問題，因為這意味將台灣問題國際化，唯一的例外是在質疑並要求其他國家遵守一個中國原則的時候。

北京紅線 川普配合做到

大陸會提，本是在美國意料之內，據新華社報導，習近平表示，在台灣議題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折；川普則依據過去的說法，表示美國不支持台獨，並未迎合北京。

從去年釜山高峰會，川普開始對中國和解，習近平要求美方必須謹守台灣政策紅線，尤其大陸把紅線化約成兩件事，一是延遲宣布第二批一四○億美元對台軍售，二是不同意賴清德總統過境美國主要城市，迄今川普都配合做到。

台灣聲音 有望被美傾聽

期中選舉民主黨大勝，台北好不容易盼到撥雲見日；現在民主黨主導國會，得以重拾制衡權，雖然外交是美國總統的特權，但經由人事權與預算權，國會可以讓親烏克蘭與親台灣聲音，重回決策。

由於國會兩黨對維持台海和平、反對片面改變現狀及支持台灣防衛能力方面，擁有一定共識，川普若在台灣問題上對中妥協，勢必面臨國會質疑，所以目前的美國兩岸政策，將得以扭轉。

川習三會在期中選舉後召開，反映了國會與白宮力量此消彼漲態勢，此刻爆發的黃仁勳案涉及中共間諜指控，甚至可能破壞這場峰會，危及兩國脆弱的貿易休戰協議，幸虧川普頂住壓力，還是按照既定行程參加相關峰會，但是已經引爆了對中科技輸出的加強管制。

在政府對中鷹派與國會雙重壓力下，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）十六日宣布新的臨時最終規則，限制大陸藉由境外資料中心遠端存取美國先進ＡＩ晶片。新規要求須有許可，才能把先進ＡＩ晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國，理由是這些國家走私風險較高，目的在堵住類似Megaspeed所鑽的漏洞。

值得注意的是，ＢＩＳ特別聲明，這些規則是由財政部和國安會制定，而不是商務部，表明商務部是在反對與抗議下，才發布了這項規定。這暴露美國不同機構之間存在分歧，也標誌著商務部長盧特尼克和對中鷹派財政部長貝森特與國務卿魯比歐之間的公開決裂。

美方內鬥 白宮無力處理

這三位部長都隨川普到深圳，川普企圖和稀泥稱，這場爭端是由於存在「不同觀點」所造成的，「有人想和中國友好相處，有人卻想和中國鬧翻。我們現在和中國的關係非常好，我理解雙方的立場」，可是內部分歧表面化，只反映了川普無力處理，未來反對川普的鷹派，不會甩跛鴨總統，可能將與國會合縱連橫，造成川普對中政策上的大問題。

大陸深知，雙邊關係將面臨前所未有的挑戰，針對美國的最新限制措施，大陸外交部與商務部雖都發表反駁聲明，並表示「若美方一意孤行，中方將採取反制措施」，但潛台詞是，如果美方到此為止，大陸也就算了，不會再有任何反制措施傷害雙邊關係。

川普在川習三會開場致詞表示，他和習近平建立了一段「非凡私交」，習近平也投桃報李，異常重視川普個人，這可從習近平接機的最高規格看得出來，這不僅僅隱含中美對等，更是給川普面子，鞏固兩人建立的建設性戰略穩定關係。