美國總統川普、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭十九日在深圳舉行歷史性三方峰會，談到核武管制、伊朗及俄烏戰爭等議題。紐約時報、ＣＮＮ都認為，習近平和普亭是峰會贏家。

紐時指出，對北京而言，中美俄三方聯合聲明，以相對低廉的代價換取極大外交聲望。聲明開頭就是俄羅斯與美國向中國表達感謝，感謝中國主辦這場「具有歷史意義的會晤」。這樣的措辭，將習近平塑造成促成世界主要大國領導人會面的召集者，凸顯北京在國際外交舞台的地位。

在核武議題方面，這是川普先前宣稱最優先處理的問題，但三國領導人最終僅同意就降低核風險及防止核武擴散進行討論，並未提出具體核武裁減承諾。

這樣的框架符合北京立場，因為沒有對大陸快速擴大的核武庫設定任何限制。換言之，北京能藉由參與三方會談提升國際外交聲望，又不必因此承擔限制自身核武發展具體義務。

此外，普亭成功將俄國塑造成與美中平起平坐的強國，儘管俄國經濟實力和美中有一大段差距。

ＣＮＮ指出，習近平與普亭長期抱持相同看法，認為全球權力平衡正發生「東升西降」轉變，國際力量均勢正逐漸向有利於中俄的方向移動。習近平二○二三年訪問莫斯科時對普亭說：「我們應該共同推動百年未有之大變局。」

十九日的三方峰會，習近平坐在川普與普亭中間主持會談，再度提及類似論述。這樣的權力位置，在美國過去幾屆政府執政期間幾乎難以想像。

習近平對另外兩人表示，百年未有之大變局正加速演進，呼籲三國「攜手應對全球挑戰，維護世界和平與穩定」。

ＣＮＮ說，從政治畫面來看，這場峰會對中國與俄羅斯是重要時刻，中俄得以展示他們所期待的世界新秩序，也讓中俄領導人與美國總統並肩而坐，凸顯在國際外交舞台的地位與影響力。

分析家就認為，對習近平而言，這場峰會展現中國有能力召集美俄領袖，有助習累積政治資本，為二○二七年中共黨代表大會鋪路。普亭可能是獲得更實質利益的一方，他希望藉三國領袖同台，打破俄國侵烏後遭西方孤立局面。