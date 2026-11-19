美中俄領袖峰會後發表和平宣言，其中觸及國際刑事法院。俄羅斯總統普亭今天在會後舉行記者會表示，會談中討論到與個別機構有關的問題，認為國際刑事法院顯然已逾越權限範圍。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和普亭（Vladimir Putin）下午在中國深圳麒麟山莊展開歷史性的美中俄三方領袖會談，會後發表「中美俄元首和平宣言」。

根據新華社發布的和平宣言全文，其中第三點為：「3國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免至關重要，一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權。」

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）中文網報導，普亭在會後舉行記者會，介紹會晤成果。

普亭說：「我們討論了一些與個別機構活動有關的問題，諸如像顯然已逾越自己權限範圍的國際刑事法院這樣的機構。」

普亭表示：「國際刑事法院明顯超越了自己的職權範圍，作出的不是法律、司法裁決，而是政治性裁決。總之，所有人都同意這一點。」

報導指出，宣言中已就國際刑事法院以及其他類似的機構不應該惡意行使自己的權力達成一致。

談到在俄美關係中達成一些難以落實的協議，普亭在記者上說：「即使某些協議最終無法得到全面落實，也總比完全沒有協議好。」

普亭說，美國國內政治存在許多制衡機制，以及各種維持政治力量平衡的工具。要達成共識並不容易，落實已有的協議更加困難，「但今天我們的會談對象和合作夥伴所表現出的態度，仍然讓我們保持積極期待」。