美中俄領袖峰會後，俄羅斯總統普亭舉行記者會宣稱，俄羅斯沒有挑起烏克蘭戰爭，而是致力結束戰爭，俄羅斯同意美國為解決烏克蘭戰爭提出的妥協方案。他還說，「非常希望峰會能有後續」。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和普亭（Vladimir Putin）今天下午在中國深圳麒麟山莊展開歷史性的美中俄三方領袖會談。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）中文網報導，會談持續約一個半小時，普亭在會後舉行記者會，介紹會晤成果。

在記者會中，普亭宣稱是基輔政權挑起烏克蘭東南部的戰爭；烏克蘭沒有動力同意停火或接受和平條件，因為這意味著將失去資金支持。

普亭表示，俄羅斯致力於在烏克蘭實現持久和平，並著眼於未來；俄羅斯已同意美國為解決烏克蘭戰爭提出的妥協方案。

普亭表示，在達成歐洲安全體系協議方面不存在不可逾越的障礙。

在回答將來會發生什麼問題時，普亭說：「沒有人知道接下來會發生什麼，只有上帝才知道。但我非常希望峰會能有後續。因為在我看來，在一些關鍵領域，即使沒有達成協議，至少也達成了共識。」

普亭表示，與俄聯邦安全會議成員討論過可能實施停火事宜，但在克里米亞大橋遭襲後，俄方不會就此進行談判。

據外電先前報導，在美中俄三方領袖會談前，克里米亞大橋（Crimean Bridge）再度遭到攻擊，交通暫時中斷。莫斯科扶植的克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天清晨在通訊軟體Telegram上發文表示，連結俄羅斯與遭占領克里米亞半島的戰略橋梁，本週第3度遭到烏克蘭攻擊。