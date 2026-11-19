馬來西亞首相安華今天在亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議中表示，地緣政治緊張日益加劇之際，必須支持並維護開放與經濟合作；呼籲強化以法律及規則為基礎的多邊貿易體系與運作機制，深化區域經濟整合，確保貿易持續為所有人創造機會。

2026年APEC經濟領袖會議在中國深圳舉行。馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）與新海峽時報（New Straits Times）報導，安華（Anwar Ibrahim）指出，在一個日益分裂的世界，亞太必須展現出多元不必導致分裂，競爭不必以犧牲合作為代價，而繁榮絕不應只是少數人的特權，區域合作也必須成為拓展全球夥伴關係的橋梁，尤其是與開發中經濟體及全球南方的合作。

他認為，加強跨區域連結將提升經濟韌性，並有助於建立更平衡、公平的全球經濟秩序，亞太共同體應面向世界，並具備包容性。

安華說，現代經濟成長必須轉化為共同繁榮，只有當成長成果公平共享，並惠及最需要的人，才算真正成功。而創新必須成為通往共同繁榮的橋梁，創造更好的工作、改善民生，讓人們能實質參與經濟發展。

安華也透過社群媒體臉書（Facebook）指出，「共同繁榮」更深層的意義，在於能否提供更公平的機會，這項原則也必須推動及引導人工智慧（AI）的發展。大馬必須支持以倫理為本的數位與人工智慧治理、強化網路安全，確保全球南方各經濟體與國家也能共享科技成果。

他表示，孔子「和而不同」的理念應成為在深圳的行動指引，即使當今世界動盪紛亂，亞太仍能展現競爭與合作可以並行，發展成果也能更公平、更合乎以人本精神的方式共享。

亞太經濟合作會議是亞太地區重要的經貿合作論壇，2026年系列活動由中國第3度主辦。領導人非正式會議於18至19日在深圳登場，以「建設亞太共同體、促進共同繁榮」為主題，關注「開放、創新、合作」3大優先領域。