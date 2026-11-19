我國APEC領袖代表施振榮19日晚間結束此行會議，返抵台灣，於桃園機場發表談話。他脫稿透露，「今天我讓我的AI員工-阿榮放假兩天，不過晚上可能他就要加班了，回去我又要跟他商量，要怎麼樣來報告這一次的情形」。他強調，其實要讓AI有智慧，才能讓AI真正對人類做出具體的貢獻。

2026-11-19 19:50