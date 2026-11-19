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川普離開深圳返美 大陸外長王毅送行
美國總統川普昨天抵達中國深圳參加APEC峰會，中國國家主席習近平親赴機場迎接；川普今天下午與習近平、俄羅斯總統普亭舉行三方會談後搭乘專機返美，中國外交部長王毅前往送行。
綜合外電報導，川普（Donald Trump）下午與習近平、普亭（Vladimir Putin）在深圳麒麟山莊會談約一個半小時。川普隨後於晚間6時45分左右搭乘空軍一號（Air Force One）離開深圳，返回美國華府。
川普這次藉亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議之便分別與普亭、習近平會談，3國領導人之後更舉行歷史性的三方領袖會晤，並於會後發表和平宣言。
據陸港媒體報導，川普搭機離開深圳由王毅送行。川普昨天抵達深圳時，習近平親自接機。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，這是1980年以來，中國最高領導人首次親赴機場迎接外國元首。1980年以前，華國鋒、毛澤東都曾多次赴機場迎接外國領袖。
習近平今年9月赴華府國是訪問時，川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）也曾赴機場迎接習近平伉儷。
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