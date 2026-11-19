日本首相高市早苗18日抵達中國大陸深圳出席APEC峰會，卻從接機規格到會場座位安排都受到中方差別待遇，引發日方質疑，其中高市走出政府專機時，因為艙內與舷梯平台間落差，必須側身扶著艙門下飛機的一幕，更引來日議員砲轟。

高市早苗18日抵達深圳，這是她自去年發表「台灣有事」言論，導致中日關係惡化以來首次訪中。

日本朝日電視台新聞節目「報道STATION」報導各國領袖抵達深圳時，中國方面接待規格的差異。

相較於美國總統川普獲得中國國家主席習近平親自迎接，俄羅斯總統普亭也由中共排名第五的領導人、中央辦公廳主任蔡奇迎接，高市抵達時的歡迎場面明顯冷清，既沒有歡迎音樂，也沒有青年歡迎隊伍，儀隊規模也只有川普的大約四分之一。

負責迎接高市的是中國前外交官章啟月，日方稱她為負責禮賓事務的大使。公開資料顯示，她在擔任中國駐希臘大使後，已於2021年退休。

此外，高市也未獲得中方贈送歡迎花束，南韓、澳洲、印尼、泰國等其他國家都有，這些國家也都有獲得中方奏樂和舞蹈歡迎。

除了接待規格，另一個引發討論的細節，是高市走出政府專機時的舷梯高度。

曾擔任日本防衛副大臣和外務副大臣的自民黨眾議員中山泰秀在社群平台X上引用「報道STATION」的影片指出，政府專機艙門與中國方面準備的舷梯平台之間存在明顯高度落差，並質疑為何會有這種落差。

他表示，這段畫面讓他不僅擔心，也感到強烈憤怒。如果當時身著裙裝和高跟鞋的高市不小心踩空受傷，後果將不堪設想。他要求中方針對舷梯設置情況及安全檢查提出說明。

【APEC】中国政府 高市総理の出迎えに露骨な“冷遇” ｜APECが開催される中国・深圳に各国首脳が到着。その際の中国側の“出迎え”にはある特徴が… ▼ロシア・プーチン大統領 たくさんの若者たちが笑顔で両国の旗や花束を振りながら踊りで歓迎。中国共産党の序列5位が出迎えるなど、格の高さでも親密ぶりをアピール ▼アメリカ・トランプ大統領 習近平国家主席自らが出迎えるという異例の厚遇 →5月にトランプ大統領が国賓として訪中した際は副主席だった 9月には訪米した習主席をトランプ大統領が直接出迎えていた 習主席は「中国は礼儀の国で礼には礼をもって報いる」とコメントしたという ▼日本・高市総理 やってきたのは儀仗隊のみで、トランプ大統領の時の4分の1程度の規模。歓迎の音楽もなく若者たちの歓声もなかった 出迎えたのは中国外務省の儀典担当大使1人。高市総理と会話する様子もほとんどなし ▼厚遇されたのはアメリカやロシアだけではなく… 韓国、オーストラリア、インドネシア、タイなど、どの国も音楽と踊りによる歓迎を受けた また、各国にはあった花束の贈呈も高市総理にはなかった さらに、APECのメディア向けHPには、通常外国の首脳の到着後1時間ほどで配信されるが、高市総理は1時間経っても配信されず ▼日中関係悪化のきっかけ“台湾有事”発言 高市早苗 総理大臣(去年11月) 「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケース」 この発言から1年、中国はことあるごとに日本に猛反発。人民解放軍のSNSは高市総理を侮辱する画像をいくつも投稿し、外務省の報道官が高市総理を“呼び捨て”にしたことも →その後『日本は軍国主義を復活させようとしている』という一方的な主張を世界に向けて発信 ▼ASEANでも高市総理到着前に李首相が帰国 ブルームバーグによると、日本側は中国政府に対し、高市総理を他の世界の指導者と同様の待遇で扱うことを確約するよう求めていたという 外務省幹部 「失礼だよ。外交的に最低限の礼儀もない」 ▼中国はロシアとの“蜜月”アピール 中国 習近平国家主席 「私と大統領閣下の確固たる指導の下、中ロ関係は盤石であり長期的に大局を見据えるものです。未来に向けて、私たちは常に開拓し前進する力を保ち、新時代の中ロ関係の潜在力と意義を見出し続ける必要があります」 ロシア プーチン大統領 「ここがAPEC開催地に選ばれたのは決して偶然ではないと思います。急速に発展している美しい場所です。この地は間違いなく中国の繁栄を象徴する場所です」 プーチン大統領がAPECに出席するのは5年ぶり ウクライナ侵攻を機に国際社会から遠ざけられていたが、復帰をアピールする場を中国が与えた形 中国がなぜ露骨な冷遇を日本に対して行ったのか、テレビ朝日は中国外務省に質問を送ったが、今のところ返信はない — 報道ステーション＋サタステ (@hst_tvasahi) November 18, 2026

這種差別待遇到了19日仍然持續明顯。各國領導人集體合影時，高市被安排到了後排叫靠邊的位置，川普、習近平和普亭則在前排互相握手。

會議廳內，習近平身旁坐的是川普，對面則是南韓總統李在明，高市則與習近平相隔七個座位，靠近會議桌末端。

高市和習近平在18日的歡迎晚宴上握了手，19日再握一次手，但兩人並無一對一會談。

在被問到接待規格差異的問題時，日本內閣官房長官木原稔否認了「外交冷遇」的說法。他在例行記者會上表示，「據我們了解，中方對首相的接待符合慣例，與其他與會領導人相同」。

APEC峰會與會領導人拍攝大合照時，高市早苗被安排在後排的靠邊處，與習近平距離遙遠。歐新社