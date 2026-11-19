美國總統川普今天在深圳和中國國家主席習近平會晤後，隨後舉行美中俄領袖三方會談。美前外交官員分析，川習會目的在於儘管雙方面臨採取更具競爭性行動的壓力，仍要讓雙邊關係保持穩健，穩定的美中關係也對台灣有益。

川普（Donald Trump）今天出席在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議後，和習近平在麒麟山莊舉行約一小時的雙邊會談。這是兩人今年第3度會談。

據新華社報導，習近平在會談上表示，在台灣議題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折；川普則稱美國不支持台獨。美方目前尚未發布會談摘要。

美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團（TheAsia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）今天接受中央社記者視訊專訪表示，這次川習會的目的是維繫關係，儘管雙方都面臨採取更具競爭性行動的壓力，仍要讓雙邊關係保持在穩定的基礎上。

他認為，穩定的美中關係也對台灣有益，這意味著美中雙方都不會挑釁彼此，進而使台灣相關議題能在沒有情緒干擾的情況下，以理性方式處理。「當這些議題不帶情緒被處理時，往往能被更好地處理」。

曾任美國駐香港及澳門總領事、國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿等職的唐偉康表示，考量目前還有許多其他迫切的議題，不認為台灣相關議題會是今天會談的焦點。

川普在會談開場致詞表示，美中在確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能源輸出暢通、伊朗無法擁有核武上，有共同利益，雙方也都希望看到俄烏戰爭結束。他還稱，美中經濟關係已大幅改善，但仍會要求中國為美國農民「多做一些」。

此外，川普昨天飛抵深圳時，習近平打破中國禮賓慣例親自到機場接機，還給了川普大大擁抱。

唐偉康分析，這確實非常罕見。他認為，習近平一部分是為了回應他9月訪問華府時，川普親自到機場迎接，另一部分也是想在這次中國會面的一開始，就向川普釋出非常重視兩人關係的一個訊號。

他指出，毫無疑問，習近平可能在兩人會談中提出一些要求，因此親自接機，用意在於給川普留下更正面的印象，並營造出「站在同一陣線」的觀感。他認為，這就是這個「戰略性擁抱」背後的目的。

川普今天會晤習近平後，兩人接著和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行三方會談，這是美中俄領袖首度齊聚舉行會談。

唐偉康分析，川普進行這場三方會晤是「一場豪賭」。一些歐洲國家將會對普亭有機會展現「合法領袖」的姿態感到非常不滿，特別是在他毫無正當理由入侵烏克蘭，並無故殺害許多烏克蘭人民的情況下。

唐偉康不預期這場三方會談能產生什麼重大成果。

三方會談結束後，川普隨即搭機返美，結束這次的亞洲行。