亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）今天上午結束。宏碁集團創辦人施振榮擔任我國領袖代表，他晚上搭機返台並在桃機國賓門發表談話。施振榮表示，已順利代表賴總統出席今年的APEC經濟領袖會議，也圓滿達成總統交付的三大任務。

施振榮致詞時指出，今年APEC經濟領袖會議聚焦是「開放、創新、合作」三大優先領域。會議期間，各會員也針對區域經濟整合、貿易數位化、人工智慧AI及連結性等重要議題深入討論。代表團啟程前，總統交付向各位領袖及國際社群傳達三項主要任務「傳達台灣的聲音，也要強調我們對AI產業發展及產業鏈韌性的核心角色」。

施振榮說，在這2天的活動及會議中，他與美國總統及多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，並感謝理念相近國家並深化雙邊合作的支持。在今天的大會發言上，他也特別對AI發展向各國呼籲，國際社會必須共同負擔責任、肩負責任，讓AI不僅具備強大的運算及智能，更能在人類的引導下，朝向真正的智慧境界邁進。

施振榮表示，儘管全球正面臨地緣政治、能源轉型及供應鏈重組的挑戰，台灣作為全球AI不可或缺的夥伴，將持續在國際社會發揮穩健可信賴的關鍵力量。在代表團全體同仁的努力下，依循APEC慣例，在平等基礎上平順地參與各項會議，不僅展現了台灣在全球經濟體系中的價值，也圓滿達成總統交付的三大任務。

施振榮強調，將持續善用自身優勢，深化與所有APEC會員的交流合作，積極參與區域經貿事務，確保其韌性的半導體生態系，持續推動全球科技進步與經濟繁榮。Team Taiwan會繼續與全世界做朋友，以實力創造價值，以信任連結世界，為亞太的和平穩定與繁榮做出更多的貢獻。

2026年APEC經濟領袖會議我國領袖代表施振榮（中）今晚返台，國安會秘書長吳釗燮（右）到場接機。記者黃仲明／攝影