美國總統川普、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭今天在深圳麒麟山莊展開歷史性的美中俄三方領袖峰會，會談持續大約一個半小時後，川普已經搭乘總統專機空軍一號離開深圳。

英國廣播公司（BBC）、法新社及路透社等媒體報導，川普（Donald Trump）與普亭（VladimirPutin）、習近平會談結束後，他於當地傍晚6時45分左右搭乘空軍一號（Air Force One）離開深圳，要返回美國華府。

歷史性的三方峰會落幕，中國官媒新華社稍早指出，美中俄元首就當前國際形勢深入交換意見，致力維護戰略穩定及國際安全，並發布「中俄美元首和平宣言」。

宣言內容提到，中俄美致力於推動聯合國改革、計劃增加精煉石油產品的生產供應、一致認為國際刑事法院（ICC）與其他類似機構不得濫用管轄權、會就防止核擴散進行對話。