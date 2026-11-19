我國APEC領袖代表施振榮19日晚間結束此行會議，返抵台灣，於桃園機場發表談話。他脫稿透露，「今天我讓我的AI員工-阿榮放假兩天，不過晚上可能他就要加班了，回去我又要跟他商量，要怎麼樣來報告這一次的情形」。他強調，其實要讓AI有智慧，才能讓AI真正對人類做出具體的貢獻。

施振榮首先照稿致詞，他表示，他已順利代表賴總統出席今年的 APEC 經濟領袖會議。再次感謝賴總統的信任與託付，以及各界在這段時間的關心及支持。

施振榮指出，今年APEC經濟領袖會議聚焦在「開放、創新、合作」三大優先領域。會議期間，各會員也針對區域經濟整合、貿易數位化、人工智慧（AI）及韌性等重要議題深入討論。

他與代表團起程前，總統交付他向各位領袖及國際社會傳達三項主要任務，要傳達台灣的聲音，也要強調我方對於AI產業發展及產業鏈韌性的核心角色。

施振榮說，因此在這兩日活動及會議中，他有幸與美國總統及多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，並感謝理念相近國家，並深化雙邊合作的支持。

施振榮提到，在今天的大會的發言上，他特別對於AI發展向各國呼籲，國際社會必須共同負擔責任、肩負責任，讓AI不僅具備強大的運算及智能，更能在人類的引導下，朝向真正的智慧境界邁進。

施振榮表示，儘管全球正面臨地緣政治、能源轉型及供應鏈重組的挑戰，他堅信，台灣作為全球AI不可或缺的夥伴，將持續在國際社會發揮穩健、可信賴的關鍵力量。

在代表團全體同仁的努力下，他們依循APEC慣例，在平等基礎上平順地參與各項會議，不僅展現了台灣在全球經濟體系中的價值，也圓滿達成總統交付的三項三大任務。

他說，未來我方將持續善用自身優勢，深化與所有APEC會員的交流合作，積極參與區域經貿事務，確保具韌性的半導體生態系，持續推動全球科技進步與經濟繁榮。

施振榮感謝代表團全體工作同仁的辛勞，以及隨團媒體朋友的採訪報導。「Team Taiwan」會繼續與全世界做朋友，以實力創造價值，以信任連結世界，為亞太的和平、穩定與繁榮做出更多的貢獻。

隨後，施振榮現場詢問，「我可以脫稿講幾句話嗎」？他坦言，非常不習慣，所有的致詞都要照稿念。領袖會議裡面，所有的領袖都照著稿念，讓他感覺到，當領袖真的不簡單，太不自由了。像他平常做老百姓就很自由，可以想講什麼、就講什麼。

他說，這一次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議，雖然不能說緊張，但絕對有壓力。隨團的醫療團隊早、中、晚都到房間來幫他量血壓、血氧以及體溫。血壓不太正常，比平常偏高。還好血氧 99、98，還可以，腦筋還很清醒，體溫也正常。

施振榮表示，這一次達成任務，他在會場貴賓室裡面，應該是跟所有領袖都有至少握手、打招呼，也有許多深談。他年輕的時候，退休前，全世界跑透透，所以對於大概所有的國家都有一些了解，跟他們談整個公司集團在那邊的發展等，跟他們做交流。

施振榮提到，此行謝謝所有的國安會跟外交部，很多同仁真的非常辛苦，也非常周到，安排得非常的細膩。「所以我跟我太太，她也是一樣啊，血壓有偏高了。」

有關整個AI發展，他指出，台灣一方面在基礎建設掌握了晶片跟伺服器的關鍵角色，類似整個蛋糕的最上層。面對AI，美國希望從治理的角度切入，但他是從智慧的角度切入，就是讓AI有智慧，等於聰明腦、王道心，讓AI真正能對人類做出具體的貢獻。