美中領袖在APEC峰會期間會談，中正大學政治系教授蔡榮祥今天分析，雙方雖釋出維持戰略穩定訊號，但對「穩定」的認知存在落差，尤其涉及台灣議題；美國對台政策不會因此改變，美中關係看似和緩，實際上仍暗潮洶湧。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會期間，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平舉行會談，外界關注對台海與印太局勢的影響。

蔡榮祥向媒體指出，中方此次強調建立「尊重、公平、互惠」的美中戰略穩定關係，但美方先前提出的原則主要是「公平、互惠」，並未納入中方強調的「尊重」。他研判，中國試圖藉由「尊重」兩字，延伸至美國尊重其主權及領土主張，進而涉及台灣議題，但美國並未接受中方的詮釋。

蔡榮祥表示，此次「川習會」實質討論主要聚焦貿易與投資，包括降低部分商品關稅、改善美國企業在中國的投資條件，台灣問題並未成為會談實質重點。

他指出，人工智慧（AI）議題也未見具體突破，尤其美國日前才發布新規，強化先進晶片出口管制，防範高階晶片經第三國流向中國，反映美方在AI科技競爭上仍採取對中防堵策略。雙方一面宣示維持戰略穩定，另一方面持續在科技領域競爭，凸顯美中關係仍相當脆弱。

至於美中俄互動，蔡榮祥分析，川普希望推動新一輪戰略核武器談判，但中國認為自身核武規模遠低於美俄，缺乏參與意願；俄烏戰爭及伊朗核武問題短期內也恐難取得具體成果。

談及印太局勢，蔡榮祥強調，對川普而言，戰略穩定意味中國不能跨越武力侵略台灣的紅線，不得在其任內對台發動戰爭；對習近平而言，則希望美國接受中國對主權與領土完整的主張。雙方認知落差大，中國持續透過軍演、灰色地帶襲擾等行動施壓，更破壞區域穩定。

蔡榮祥指出，峰會過後，美國對台政策不變，日本首相高市早苗也未改變對台海安全的既有立場，台海和平仍是區域安全關鍵。美中在台海安全、戰略核武及AI科技競爭等議題仍存在分歧，未來關係能否維持穩定，仍有待觀察。