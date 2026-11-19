聽新聞
0:00 / 0:00
美中俄歷史性會晤 發布「和平宣言」提出4項共識
美中俄元首19日在深圳舉行歷史性會晤，會後發布「中俄美元首和平宣言」，提出推動聯合國改革、增加精煉石油產品生產與供應、尊重國家官員豁免權，以及就減少核風險、防止核擴散進行對話四項共識，並重申核戰爭打不贏也打不得。
新華社報導，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、美國總統川普於2026年11月19日在深圳舉行會晤。俄美領導人感謝中方主辦此次歷史性會晤。三國元首就當前國際形勢深入交換了意見，致力於維護戰略穩定和國際安全。
一、中國、俄羅斯、美國作為聯合國安理會常任理事國，致力於推動聯合國改革，使之更有效應對全球性挑戰，並履行其維護國際和平與安全的基本使命。
二、三國計畫增加精煉石油產品的生產和供應，以造福世界各國。三國重申能源穩定流動的重要性。
三、三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免權至關重要，一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權。
四、三國元首重申核戰爭打不贏也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。