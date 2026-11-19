全球矚目的美中俄元首峰會19日下午在深圳登場，大陸國家主席習近平在會上說，核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。他也說，核戰爭打不贏也打不得。要盡一切努力防止核戰爭。

2026-11-19 18:18