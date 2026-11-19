APEC峰會在中國深圳登場，新加坡總理黃循財與美國總統川普、中國國家主席習近平等人互動。黃循財表示，亞太經濟體不應讓區域分裂成彼此競爭的經濟集團，強調應維持開放互通與合作。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）在中國深圳登場。黃循財出席，並在圓桌會議時與台灣領袖代表施振榮相鄰而坐。

黃循財在會議期間與川普（Donald Trump）、習近平、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）等國家領袖交流。

根據新加坡總理公署今天提供新聞資料，黃循財發表談話時指出，隨著全球化進入更加碎片化的時代，亞太經濟體不應讓區域分裂成彼此競爭的經濟集團；應維持開放互通，尋找新的合作方式，並確保經濟合作能為企業與人民帶來實質利益。

這是黃循財2024年主政以來第3次訪中。除了出席APEC、會見習近平，也將訪問北京。黃循財表示，亞太地區過去透過對外開放、與世界接軌而繁榮發展，但促成這項成功的條件，如今已不能再視為理所當然。地緣政治緊張局勢升高，經濟關係也愈來愈受到國家安全角度的檢視。人工智慧等新興科技帶來龐大機會，但也引發外界對就業、安全及信任等疑慮。

「我們必須持續支持世界貿易組織改革，以強化該組織並維護以規則為基礎的多邊貿易體系」，黃循財說，亞太地區不應止步於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等協議，而應採取具體行動，朝APEC所設定的亞太自由貿易區目標邁進。

他提及，目前公眾對AI的許多討論都集中在爭奪領先地位，以及競逐最先進晶片和最佳模型等方面，其中有些競爭難以避免，但各方在AI安全及負責任使用AI等重要議題上，仍有很大的合作空間。