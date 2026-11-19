日本首相高市早苗與大陸國家主席習近平在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間短暫交談，但雙方未能舉行正式首腦會談。日本內閣官房長官木原稔星期四證實，高市與習近平未舉行正式會談，但兩人在APEC峰會結束後曾短暫交談。

據日本共同社報導，高市早苗19日在深圳舉行記者會時透露，她18日與習近平握手時，向對方表達了受邀出席峰會的謝意，19日則就歡迎晚宴順利舉行向習近平表示祝賀。

習近平與高市星期三在峰會歡迎晚宴前短暫握手，星期四在APEC領導人集體合影前再次握手約10秒。高市兩次主動向習近平攀談，習近平均未見開口回應，但星期四曾向高市點頭示意。

高市去年11月在國會的涉台答辯引發北京強烈抗議，導致中日關係緊張。日本媒體早前報導，雙方就深圳APEC峰會期間舉行首腦會談的協調進展不順，最終未能促成正式會晤。

針對日中關係，高市星期四在記者會上強調，日本將全面推進與中國的戰略互惠關係，繼續就共同課題進行溝通，並通過對話維護各自國家利益，致力構建建設性且穩定的雙邊關係。

對於台灣問題，高市重申，正如1972年《日中聯合聲明》中所表明的，日本充分理解和尊重中國大陸在台灣問題上主張「一個中國」的立場，日本的「立場沒有任何改變」。

高市星期四下午結束了出席APEC首腦會議等一系列外交行程，已乘坐日本政府專機從深圳的機場啟程回國。