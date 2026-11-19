美國總統川普在深圳舉行亞太經合會（APEC）高峰會期間，安排了美中俄領導人的三方會談。他希望，這場三方會談能夠成為未來討論核武裁減、伊朗戰爭及其他全球性的挑戰的起點，然而美國媒體報導，官員與外交人員預期，這場會議不太可能取得任何具體成果，北京與莫斯科可能才是獲得較多好處的贏家。

以俄羅斯總統普亭為例，他做為三方之一，有機會與全球兩大經濟體的領袖同框合影。普亭自2022年指揮入侵烏克蘭以來，就積極尋修復國際形象，現在可說成績再添一筆。中國大陸國家主席習近平身為東道主，則是獲得一個展現自己的舞台，藉此凸顯中國在維護全球安全方面的核心地位。

曾任美國中央情報局（CIA）中國事務資深分析師、現任職於布魯金斯研究所的秦江南（Jonathan Czin）說，「如果你必須排名這場會議的可能受益者，俄羅斯絕對名列第一」。普亭因三方會談得以從國際孤立的處境中脫身，並享有與美中兩位領導人平起平坐、同桌會談所帶來的聲望。習近平的收穫居於美俄兩者之間。「至於美國究竟能從中得到什麼具體好處，實在很難看得出來」。

川普出發到亞洲前，告訴記者，他預期和習近平、普亭的會談，「會很有意思」、「將討論很多事」，包括核武裁減；但川普沒明確說出會議目標。

要求匿名的一位美國官員向記者預告：「我們不預期能達成任何形式的協議。」他說，這場會談的討論將成為一個「切入點」，讓全球擁有最多核彈頭的三個國家集思廣益，探討減少核武器的途徑。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的資料，中國是所有核武國家中核武擴張速度最快的國家。截至今年1月，中國約擁有620枚核彈頭，高於一年前的600枚。俄羅斯與美國則各自擁有數千枚核彈頭。

川普另也提及，打算在三方會議中，與普亭、習近平討論俄烏戰爭。

外交官與分析人士質疑，這場會議是為開會而開會，究竟想向基輔、東京、首爾及世界其他地區傳達什麼訊息？他們覺得，這次只要川普沒有失誤、說錯話，就是最理想的結果。美國多位議員則強調，絕不能讓習近平和普亭利用這場會議，增加自身好處、犧牲美國利益。他們大聲疾呼：「美國的安全，不能為了拍照機會或個人要出名，而被出賣。」

有些評論人士將這次三方會談與1945年時的雅爾達會議聯想在一起，秦江南不同意它們的重要性可相提並論。他說，這次三方會談只是雅爾達會議的蒼白仿效，川普真正在乎的其實更在於形塑出來的氛圍和形象。