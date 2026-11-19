美國總統川普與中國國家主席習近平今天舉行會談，是今年的第三次川習會晤。台灣學者分析指出，川習三會關於台灣議題的內容是在預期之內，台灣非這次會談的重點，美中各自「照表操課」做回應。

川普出席今年由中方在深圳舉辦的APEC峰會，並在此期間與習近平舉行雙邊會晤。據新華社報導，習近平表示，在台灣議題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折；川普則稱美國不支持台獨。至於美方，截至目前尚未發布今天川習三會的相關內容。

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳接受中央社訪問時表示，台灣議題在川習三會的表述是在預期之內，並且從內容來看可以說，美中在台灣議題上是各自照表操課。

張五岳說，在這次川習會晤之前，中國外交部長王毅11日與美國國務卿盧比歐通話時就沒有談到台灣議題。不過，台灣議題是每一次川習會當中的必答題，中方使用的字眼，相較以往沒有特別嚴峻。習近平說，「美國要堅持做正確的事」，顯示中方肯定北京川習會以來的美中關係，而「避免中美關係出現重大波折」，是指在台灣議題上要管控分歧。

張五岳指出，APEC主要是在談多邊經濟的議題，這與雙邊的國是訪問不同，因此台灣議題著墨不多是可以預期的。

他強調，今年習近平在台灣議題上的較完整表述是在11月12日紀念孫中山誕辰160週年的講話當中，加上APEC是談多邊經濟議題，以及台灣即將要進行九合一選舉，更重要的是12月美國邁阿密將舉行G20會晤，預計北京方面在台灣議題上不會有重大的改弦易轍。

張五岳提到，明年1月3日，美國由民主黨掌控的新國會要正式開議，台灣也將為2028總統大選熱身，從這個角度看，不太可能會在APEC場域上對台灣議題做出重大表述。

中央警察大學國境警察學系教授王智盛向中央社表示，前面2次的川習國是訪問互訪，台灣議題就不是重點，這次APEC多邊會議的場邊會，台灣議題更是點到為止，這個狀況是能夠被預期的。

王智盛說，新華社報導指川普不支持台獨，這是美方長期的立場，論述沒有任何改變。比較特別的是習近平講的「美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折」，代表習近平對台海的認知，是放在其努力促成的「美中建設性戰略穩定架構」下進行對美施壓。

王智盛表示，但是川普在這議題上沒有任何反應，美方對台政策沒有任何改變。對川普而言，美中關係是美中關係，美台關係是美台關係，美方不會因為要推動與中國之間的戰略穩定，就放棄對台軍購與對台承諾與支持。

王智盛說，從這次會晤內容來看，台灣不是重點，而雙方還在各說各話，北京有它的期待，但美方相應不理。