全球矚目的美中俄元首峰會19日下午在深圳登場，大陸國家主席習近平在會上說，核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。他也說，核戰爭打不贏也打不得。要盡一切努力防止核戰爭。

央視新聞報導，習近平在會晤中就大國如何正確相處、共同為世界和平託底提出四個堅持，包括堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏，以及堅持對話協商。

習近平說，相互尊重是大國交往的基本準則。中俄美三國國情不同，誰也改變不了誰，這是歷史形成的，也是各自人民的自主選擇。正確的態度是彼此尊重、求同存異、共同發展。要尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。要堅持不干涉別國內政，不干涉彼此內部事務。在涉及對方的重大敏感問題上，提前溝通、換位思考、謹慎行事，特別是不能觸碰對方的底線。

談到和平共處，習近平稱，「修昔底德陷阱」絕不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇。中俄美要做夥伴、做朋友，不衝突、不對抗，守住和平共處底線，努力跨越「修昔底德陷阱」。中俄美都是二戰主要戰勝國，應當堅定維護戰後國際秩序，維護《聯合國憲章》宗旨，捍衛來之不易的二戰勝利成果。

針對核武議題，習近平指出，核武器是懸在人類頭上的心達摩克利斯之劍」，應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。核戰爭打不贏也打不得。要盡一切努力防止核戰爭，遵守《不擴散核武器條約》，維護全球戰略穩定。

三方合作方面，習近平說，三國發展稟賦不同，經濟互補性強，可以發揮自身優勢，互通有無。應該摒棄冷戰思維，加強經貿合作，將資源大國、製造大國、消費大國的各自優勢貫通起來，共同做大合作蛋糕，實現雙贏共贏，而不能搞「脫鉤斷鏈」。