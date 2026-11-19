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「黃仁勳有對美不忠？」記者對川普提問 陸當局喊粗魯禁參加峰會
美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，同日在深圳麒麟山莊舉行川習會時，1名彭博記者對美國總統川普提出關於輝達共同創辦人上周下台的問題後，被禁止參加之後舉行的美中俄三方峰會。
該記者當時提問，「川普總統，黃仁勳至今有對美國不忠嗎？」
中國大陸政府對媒體指稱，用喊叫的方式提問，被視為極為粗魯的行為。
白宮雖主張仍讓該記者參加美中俄三方峰會，但中方予以拒絕。
外傳黃仁勳和疑似共諜的中國大陸籍女子黃樂有婚外情，並和另外兩名女子有婚外情，他12日辭去輝達總裁、執行長及董事。
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