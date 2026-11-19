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美中俄領袖峰會 普亭籲3國展開建設性合作強化全球穩定
中國國家主席習近平、美國總統川普與俄羅斯總統普亭今天展開歷史性的美中俄3國領袖會談。普亭表示，俄中美若能進行建設性合作，將有助於強化全球穩定。
根據英國廣播公司（BBC）報導，普亭（VladimirPutin）表示，中國國家主席習近平和美國總統川普應討論全球與區域議題，以及能源安全。
塔斯社（Tass）報導，普亭認為，俄中美3國不僅因同為第二次世界大戰戰勝國而緊密相連，也共同肩負維護國際和平的責任。
2026年亞太經合會（APEC）領袖會今天上午在中國深圳登場。史上首次的美中俄3國領袖會成為關注焦點。
下午稍早川普與習近平會談約1小時並共進工作午宴；而川普在與習近平會談前，中午先與普亭會談約42分鐘。
普亭下午4時許抵達會談地點麒麟山莊與川、習會合。
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