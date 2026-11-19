日本首相高市早苗18日抵達中國深圳出席APEC峰會，卻因專機艙門與舷梯之間出現明顯高度落差，引發日本政界質疑中國接待安排不周，更有中國網友嘲諷，這就是「不給台階下」，讓這場機場接待風波意外成為日中外交話題。

日本朝日電視台節目「報道STATION」報導各國領袖抵達深圳時，中國方面接待規格的差異。相較於美國總統川普、俄羅斯總統普丁及韓國總統李在明，高市抵達時的歡迎場面顯得冷清，沒有歡迎音樂，也沒有青年歡迎隊伍，讓外界質疑中國是否刻意降低接待日本首相的規格。

除了接待場面，另一個引發討論的細節，是高市走出政府專機時的舷梯高度。

曾擔任日本防衛副大臣、外務副大臣的自民黨眾議員中山泰秀在社群平台X引用「報道STATION」的影片，特別提醒網友注意約2分鐘處，高市走出機艙的瞬間。

中山指出，政府專機艙門與中國方面準備的舷梯平台之間，竟然存在明顯的高度落差，質疑「為什麼機艙出口與舷梯之間，會有這麼大的落差？」

他表示，看到這段畫面時，不僅非常擔心，也感到強烈憤怒。尤其高市當時穿著裙裝及高跟鞋，萬一不小心踩空、跌倒受傷，後果不堪設想。

中山強調，即使兩國在外交上存在對立，確保外國領導人的人身安全，仍是接待國應盡的基本責任，要求中國方面針對舷梯設置情況及安全檢查提出說明。

這段影片在網路上流傳後，也引發不同反應。有中國網友不但沒有批評接待安排，反而以「這就是不給台階下」嘲諷高市，調侃高市此次訪中的尷尬處境。

日本網友則留言，「看到這個畫面，中國是個怎樣的國家，全世界應該都知道了」、「作為主辦國，連最基本的禮貌應對都做不到」、「國土雖大、氣量卻小」，紛紛感到憤慨。

資深媒體人矢板明夫也在臉書發文關注這起爭議。他指出，從電視畫面目測，機艙出口與舷梯平台之間的落差可能達到40公分左右，高市必須側身、手扶機門，小心跨出第一步，才能踏上舷梯。

矢板提到，高市過去曾公開表示自己患有嚴重的類風濕性關節炎，腿部裝有人工關節。對於穿著裙裝及高跟鞋的高市而言，這樣的高度落差格外令人擔心。

不過，矢板也強調，目前沒有證據證明中國方面故意調整舷梯高度，但他認為，中山要求中國說明舷梯設置及安全檢查的主張完全合理。

矢板表示，中國既然主辦APEC這樣的重要國際峰會，就應該以符合國際標準的禮儀與安全措施接待各國領袖。

他進一步指出：「真正『大國風範』，不應該用小動作讓別人難堪，而是即使面對意見不同的他國領袖，也能展現尊重與氣度。」