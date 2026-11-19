亞太經濟合作會議（APEC）第33次領導人非正式會議今天在中國深圳開幕，各成員幾乎都由國家元首出席，對於如此高規格會議卻冠以「非正式」的緣由，港媒指必須回溯自1993年的西雅圖峰會。

亞太經濟合作會議（Asia-Pacific EconomicCooperation，APEC）於1989年由時任澳洲總理霍克（Robert Hawke）倡議成立，創始會員12個，都以「經濟體」（Member Economies）身分參與，目前共21個會員。

綜合香港經濟日報、香港01報導，APEC成立初期，年會主要由各成員的外交與經貿部長出席。1993年7月，時任APEC輪值主席的美國提議在部長級會議後召開領導人級別的正式峰會，但由於亞太地區各成員在政治制度、經濟發展及歷史文化等方面差異巨大，部分成員擔憂正式峰會將帶來過強的政治色彩與強制性義務，因此未一致贊成。

為打破僵局，各方最終達成折衷方案，也就是不設嚴格條約框架，改以「非正式討論」為主要形式，讓領導人輕鬆聚首對話，會議由此定名為「領導人非正式會議」。同年11月，首屆會議在美國西雅圖舉行，而這一獨特形式便作為傳統延續至今。

報導表示，APEC的「不正式」，首先體現在議事規則與成果性質上：

1.議程高度靈活：會議不設刻板的辯論程序與冗長公文宣讀，領導人僅針對年度主題與重點方向各抒己見，甚至允許脫稿自由交流，營造開放的對話氣氛。 2.自主自願、協商一致：不同於世界貿易組織（WTO）等具備強制裁決權的機構，APEC通過的領導人宣言等成果文件不具法律約束力。各成員可依據自身發展階段與實際情況靈活推進承諾，雖無法律懲罰，但在政治與道義上負有盡力落實的責任。 3.「去形式化」：在具體會議安排與禮儀細節上，APEC同樣處處展現「去形式化」的特色，在最核心的閉門討論部分，領導人通常不帶隨行助手與貼身翻譯入場，僅靠同聲傳譯溝通；隨行官員只能在相鄰房間透過音視頻訊號跟進。此舉旨在減少外交辭令的束縛，鼓勵領導人坦誠交鋒、直接建立互信。

此外，自1993年西雅圖會議領導人統一身穿飛行員夾克合照開始，身穿東道主特色民族服飾拍攝大合照便成為APEC最吸睛的慣例。脫下西裝領帶、換上當地特色服裝，既展現了文化包容，也象徵各方放下身段、平等協商。

報導說，由此可見，APEC峰會的「不正式」，不是代表會議隨意或降格，而是為了適應亞太地區多元複雜現實而設計的務實機制。正是這種「非正式」的彈性與包容，讓不同體制與規模的經濟體得以求同存異。