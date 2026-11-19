大陸國家主席習近平19日下午在深圳同俄羅斯總統普亭、美國總統川普舉行美中俄元首會晤。習近平指出，「中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義」。

據央視新聞，習近平表示，和平是人類社會的永恆期盼。我們這個星球曾爆發過1萬多次戰爭，兩次世界大戰更是給人類社會造成空前浩劫，當下世界上仍有60多場地區衝突延宕不止。歷史告訴我們：「大國和，則世界安；大國鬥，則世界亂。80多年前，作為世界反法西斯的中堅力量，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧。歷史是最好的教科書。我們要銘記歷史，以史為鑑，開創未來」。

習近平指出，當今世界早已不是彼此隔絕的孤島。人類生活在同一個地球村，大家一榮俱榮、一損俱損，是一個命運共同體。在這個地球村裡，大國肩負著特殊責任。大國良性互動不是選擇題，而是必答題。近年來，中國推進中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，積極構建中美建設性戰略穩定關係，推動形成和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，既惠及彼此，又造福世界。

他強調，當前，世界百年變局加速演進，天下並不太平。風雨見擔當。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄美應該當好表率，合作應對全球性挑戰，共同維護世界和平穩定，為人類進步作出更大貢獻。