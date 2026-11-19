美中領導人會晤及美中俄三方元首會晤今（19）日登場，外界關注是否會觸及台海議題。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，「其實台灣並不是重點」，比較重點的大概是烏克蘭停火及伊朗核武問題。

陸委會19日下午舉行例行記者會，有記者提問，今天美中領導人及美中俄三方元首舉行會晤，外界關注是否會談及台海議題，政府是否有掌握會晤可能談及的內容？針對川習會面，政府如何評估對台海的影響？

梁文傑回應，據他所知，其實台灣並不是重點，比較重點的是烏克蘭停火及伊朗核武的問題，所以台灣議題即使被提到，也是屬於比較邊緣性的問題，詳細的狀況陸委會還要再掌握。

另有記者追問，政府是透過什麼管道知道台灣不是這次會談的重點？對此梁文傑並未正面回應，僅表示，不管是川習會或美中俄元首會晤，他們的時間都相對有限，目前三方各自所要的東西不同，關注的重點也不一樣。

「實際上要有任何具體的成果，其實都滿困難的。」梁文傑說，他認為這次應該不會涉及台灣議題。