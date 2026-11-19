今年APEC領袖代表施振榮全程參與相關活動，也圓滿達成總統交付的三大任務。在經濟領袖會議上，他向各經濟體領袖喊話，身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

今年度的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），於19日上午結束。經賴清德總統指派，由宏碁集團創辦人施振榮擔任領袖代表全程參與本屆峰會，期間與多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，展現了台灣在全球經貿體系中的重要性，也圓滿達成總統交付的三大任務。

施振榮於經濟領袖會議中表示，很高興再次與各經濟領袖相聚，共同思考區域的未來發展，以及如何攜手開創更美好的明天。今年大會以「建構亞太共同體，共創繁榮未來」為主題，聚焦開放、創新與合作三大優先方向。2007年他以領袖代表的身分參與在雪梨舉行的APEC相關會議，當時提出了ADOC 2.0，也就是「APEC數位機會中心」倡議，目的將數位落差轉化為數位機會，協助更多人善用科技，改善生活，創造生計與發展機會。

他指出，人工智慧（AI）在現今帶來了更大的發展契機，同時也引發我們對就業、社會不平等、技術濫用，以及人類能否持續掌握主導權等議題的關切。身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

施振榮說，結合他多年來在企業經營上的經驗，以及持續終身學習的體會，他想提出一個核心觀點：應該引導AI從「智能」邁向「智慧」。智能能協助完成任務；但智慧則能判斷什麼事情值得去做、應該服務誰，以及必須考量哪些長遠影響與後果。

他表示，他所倡議的「王道」經營哲學，建立在三項核心原則之上：創造價值、兼顧利害關係人的利益，以及追求永續發展。期待未來的AI，不僅擁有強大的運算能力與智能，更能在人類的引導下，朝向智慧的境界持續發展。本著這樣的理念，他提出三個值得共同努力的合作方向。

第一，透過開放，擴大機會。延續ADOC的精神，讓數位落差不致進一步演變為AI落差；第二，透過創新，回應人類真正的需求；第三，透過合作，整合彼此互補的優勢。他將這樣的理念稱為「超專業分工與智慧協作」（Super Specialization and Wisdom-Based Collaboration）。

最後，他強調，AI的永續發展，也有賴於全球半導體供應鏈的穩定與韌性。我們將持續與各界友人及合作夥伴攜手合作，確保具韌性的半導體生態系持續推動全球科技進步與經濟繁榮。