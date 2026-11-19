大陸國家主席習近平會見美國總統川普時表示，在台灣問題上，美國要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折；據新華社，川普在會中也表示，美國不支持「台獨」。

據央視新聞客戶端，習近平19日下午在深圳會見赴陸出席亞太經合組織領導人非正式會議的川普。習近平說，過去幾個月，從北京到華盛頓，他與川普共同探索中美兩個大國正確相處之道，確立了「中美建設性戰略穩定關係」的新定位，並賦予其「基於尊重、公平、對等」的新內涵。

習近平也說，在台灣問題上，美國要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折。經貿領域要加強溝通，解決彼此關切，爭取互利互惠。兩國在禁毒、非法移民遣返、打擊電信網路詐騙等領域的合作卓有成效，可以本著尊重、公平、對等的原則繼續加強合作。

習近平表示，中美關係總體穩定向好，給兩國人民帶來實實在在的利益，也給世界注入穩定性和確定性；習近平進一步說，他期待同川普一道，繼續為中美關係領航掌舵，確保這艘大船始終沿著正確航線揚帆遠航。

習近平稱，構建中美建設性戰略穩定關係是前無古人的開創性事業，需要敢闖敢試、腳踏實地、善作善成。中美元首外交的引領作用不可替代。要延續中美關係目前的穩定向好勢頭，關鍵是要在落實元首共識上付諸行動。

習近平說，雙方團隊的溝通也要跟上。要拉長合作清單、壓縮問題清單，一時解決不了的分歧要建設性管控，防止矛盾升級。

習近平還說，中美應當加強溝通和協調，防範人工智慧安全風險，確保人工智慧始終處於人類控制之下。

據新華社，川普非常感謝中方對他的熱情接待，表示建交40多年來，美中關係取得顯著進展。「我同習近平主席保持密切交往，友誼日益深厚，共同引領美中關係發展。」兩國貿易、投資關係不斷加強，芬太尼等領域合作取得成效。

新華社指，川普表示，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，在農產品、能源、超級智能等領域加強合作，公平處理好各自關切。美國不支持「台獨」。祝賀中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。美國非常強大，中國也非常強大，兩國要共同引領和促進世界和平穩定。