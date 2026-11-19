美國總統川普和中國國家主席習近平今天在深圳亞太經濟合作會議（APEC）展開場邊川習會。川普讚揚兩人深厚的私人情誼，同時表示，希望北京能採取更多行動協助美國的農民。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和福斯新聞（Fox News）報導，川普坐在長桌對面看著習近平說：「習主席和我建立了非凡的私人情誼…有些人聽到這件事會不高興，但我對此感到非常高興。」

川普指出，他將在會談中要求習近平「為我們的農民做更多事」，這是指他長期以來要求中國採購更多美國農產品，例如黃豆。川普說：「中國有著龐大的需求。」

川普說：「自習主席9月赴華府進行精彩的國是訪問以來，我們的團隊便持續磋商。正如各位所知，相關單位已提出首份提案；在所謂30對30協議下，雙方已同意各自對價值300億美元的商品削減關稅。」

川普進一步表示：「我們以非常公平的方式分配關稅削減幅度，雙方都做得很好…我們的農民也表現得很好。」

川普接著說：「我將要求你們為我們的農民再多做一些，因為…我可以告訴各位，中國有著龐大的需求，而我們能夠滿足這些需求。但我相信，習主席和我也會討論昨晚我們會面時談到的一些事情。」

川普與習近平9月於華府舉行為期3天的峰會後，雙方同意各自對價值300億美元的商品削減關稅。

在伊朗戰爭持續未獲解決之際，川普也聲稱，美中雙方在重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）方面具有共同利益。

隨著川習即將與普亭（Vladimir Putin）會面，展開深具歷史意義的三方會談，川普對談判將取得具體成果表示樂觀。

他說：「很多人不確定這次會談是否會有成果。我認為…會有成果。我非常、非常有信心，我認為會有成果。」

此外，現場有人問到黃仁勳與輝達（Nvidia）相關問題，川普則未予以理會。這個議題在川普本週的亞洲行將一直如影隨形。