美國總統川普與大陸國家主席習近平19日在深圳麒麟山莊會晤後，美中俄三方峰會接續登場。俄羅斯總統普亭車隊下午約4時07分經過麒麟山莊東南門，抵達會場。原訂下午2時30分舉行的美中俄三方峰會，因行程延後而順延，習近平與川普已先行抵達會場等候。

本報記者下午在麒麟山莊東南門外守候，下午2時左右，現場陸續有更多媒體記者聚集，也有不少路過民眾停下腳步，詢問現場發生什麼事。隨著等待人潮增加，維安人員也逐漸增派，並不時提醒路過民眾不要停留。

下午4時，維安人員在現場架設鐵欄桿，將媒體與民眾活動範圍隔開。記者詢問架設欄桿的原因，維安人員表示，「怕你們危險，怕有人衝出去，車子很快」，並說「我們相信你們（媒體）」。

隨後現場聚集的人潮持續增加，除了各地媒體記者，也有不少當地民眾在周邊等候。維安人員持續在場維持秩序，並提醒民眾不要越過管制範圍。

普亭車隊約下午4時7分經過麒麟山莊東南門，現場守候的媒體也隨即將目光轉向車隊。

稍早，普亭已先與川普會晤，雙方握手時，川普表示期待這次會面，並稱兩人多年來維持良好關係，希望這次會面能帶來好的成果，或至少開啟新的篇章。兩人會晤約40分鐘後結束。

川普19日下午約1時20分先行抵達麒麟山莊與習近平舉行今年第3次會晤。川普與習近平原訂中午12時45分舉行的會談也較原定時間延後。