在川習三會後，大陸商務部19日宣布，中美貿易理事會下設的農業工作組將於近期舉行首次會議。將處理雙方在農業貿易分歧的問題。

據新華社，該部新聞發言人何亞東周四在例行新聞發布會上說，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通。11月13日，中美雙方通過視訊會議方式，舉行了中美經貿磋商機制項下貿易理事會首次會議。貿易理事會下設的農業工作組也將於近期召開首次會議。

中美貿易理事會是美國總統川普、大陸國家主席習近平5月在北京會晤時同意建立的經貿溝通機制，旨在為雙方處理貿易分歧提供新的對話管道。

農業貿易一直是中美經貿磋商的重要議題。雙方此前同意在貿易理事會下設農業工作組，由大陸商務部和美國貿易代表辦公室共同牽頭，兩國相關監管機構參與，並在今年底前舉行首次會議。

據路透，川普19日在深圳出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，與習近平舉行雙邊會談。他在會談開始時說，中美貿易理事會的成立，使兩國原本嚴重失衡的經貿關係變得更加平衡。他表示，中美雙方已通過公平的方式調整和削減關稅，並批評美國歷屆政府未能妥善處理對中國經貿關係。