到大陸深圳參加APEC經濟領袖會議的日本首相高市早苗，19日下午在下榻酒店舉行記者會，針對台灣議題，她重申1972年日中聯合聲明的立場，並對「台灣若有事日本是否會介入」相關提問，表示「不回應假設性問題」，又重申「日本政府關於台灣的基本立場，正如1972年的中日聯合聲明所闡述的那樣，這一立場沒有任何變化」。她也透露，與大陸國家主席習近平的互動，主要都是表達感謝。

這次高市早苗參加APEC，是去年11月國會答辯引起外交爭議後，首次與大陸領導人習近平互動，也是首次到訪大陸。她於19日下午行程尾聲之際，在駐地舉行記者會。高市早苗首先介紹了這趟出訪，包含在菲律賓馬尼拉出席東協系列會議、美日印澳四方對話峰會、以及深圳APEC情況。

其後有日本記者詢問，今天上午高市早苗再次與習近平握手並向他簡短致意，您當時向習主席說了些什麼？由於您的國會答辯引發中方反感，日中關係持續處於低迷狀態，請問您如何認識包括1972年日中聯合聲明在內的日中四個政治文件，今後打算如何推進日中關係？

高市早苗回應，昨天晚宴與今天早上首腦會議上，我受到了習主席的歡迎。我們握了手，我對他表示了致意，我對昨天他對我的招待表示了感謝。今天，我又就昨天晚上的晚宴的舉辦以及在首腦會議舉辦之際，我表示了感謝和祝賀。今天在會議結束的時候，我對中方的所有的工作表示了感謝。

她強調，在日中關係方面，您（此指提問的記者）提到的四份政治文件作為日中兩國關係基本文件的定位沒有任何改變。她表示，「中國是日本的重要鄰國，日中之間儘管存在一些課題，所以我們才更需要立足於雙方長期積累的基礎，進行非常有用的溝通對話。全面推進日中戰略互惠關係，同時就共同課題保持溝通推進，維護相互的國家利益的對話，努力構建建設性穩定的日中關係。這就是我現在的想法」。

其後有外媒詢問到「台灣有事」（Taiwan contingency）日本是否會介入相關提問時，高市早苗回應指出，「因為是假設的問題，所以我不做出回答」。但她重申，「日本政府關於台灣的基本立場，正如1972年的中日聯合聲明所闡述的那樣，這一立場沒有任何變化」。

此外，關於中國大陸實施的一系列出口管制措施，高市早苗稱，迄今為止日方已經通過各種層級管道向中方表明了該國的立場。

今天下午大陸外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。日本記者提問，高市早苗受到的「簡樸迎接」引發廣泛關注。請問在迎接方式上採取這種方法，中方有什麼考慮？郭嘉昆表示，「作為東道主，中方根據國際慣例，對所有參會方作出適當的禮賓安排」。另有外媒問及，大陸領導人是否會在亞太經合組織峰會期間與高市早苗舉行會晤？或者是否已經舉行了會議？郭嘉昆則說，「關於中日關係，中方的立場是明確的」。