2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議19日上午落幕，我方領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮在會中表示，人工智慧（AI）發展應建立在創造價值、兼顧利害關係人利益及追求永續發展三項核心原則之上，並引導AI從「智能」邁向「智慧」，讓AI不僅具備強大的運算能力，更能在人類引導下，朝向智慧境界持續發展。

施振榮此次全程參與本屆峰會，期間與多國領袖交流。他在經濟領袖會議中表示，很高興再次與各經濟體領袖相聚，共同思考區域未來發展，以及如何攜手開創更美好的明天。今年大會以「建構亞太共同體，共創繁榮未來」（Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together）為主題，聚焦開放、創新與合作三大優先方向。

施振榮回顧，2007年以領袖代表身分參與雪梨APEC相關會議時，曾提出ADOC 2.0，也就是「APEC數位機會中心」倡議，希望將數位落差轉化為數位機會，協助更多人善用科技改善生活，創造生計與發展機會。

他指出，AI帶來更大的發展契機，同時也引發外界對就業、社會不平等、技術濫用，以及人類能否持續掌握主導權等議題的關切。身為領導者，各方共同肩負引導AI朝向造福人類、促進社會共同福祉發展的責任。

施振榮表示，結合多年企業經營經驗及終身學習體會，他認為應引導AI從「智能」邁向「智慧」。智能能協助完成任務，智慧則能進一步判斷什麼事情值得做、應該服務誰，以及必須考量哪些長遠影響與後果。

他所倡議的「王道」經營哲學，核心在於創造價值、兼顧利害關係人利益及追求永續發展。基於此一理念，他提出三項合作方向。首先是透過開放擴大機會，延續ADOC精神，藉由公私部門夥伴關係，共享AI學習資源與實務經驗，協助中小企業、勞工及資源相對不足的社群提升AI運用能力，避免數位落差進一步演變為AI落差。

其次是透過創新回應人類真正需求，促進科技開發者與教育、照護、製造及商業等領域專業人士交流合作，結合科技與產業實務，共同解決真實世界的問題。第三則是透過合作整合互補優勢，推動他所稱的「超專業分工與智慧協作」（Super Specialization and Wisdom-Based Collaboration），無論不同經濟體、企業與專業領域之間，或人類與AI之間，都應發揮各自所長、彼此互補，透過智慧協作創造更大綜效。

施振榮也提到，他在2004年從宏碁退休，但退休不代表停止學習，至今仍持續探索、學習，思考如何為世界做出更多貢獻。

他最後強調，AI永續發展也有賴全球半導體供應鏈的穩定與韌性，未來將持續與各界友人及合作夥伴攜手合作，確保具韌性的半導體生態系持續推動全球科技進步與經濟繁榮。

此外，我國領袖代表夫人葉紫華上午在深圳灣文化廣場，與其他領袖配偶觀賞藝文表演。現場鏡頭捕捉到葉紫華分別與越南國家主席夫人吳芳璃、韓國總統夫人金惠景、智利第一夫人María Pía Adriasola等人互動、合影，並在大合照時，同框中國國家主席習近平夫人彭麗媛。