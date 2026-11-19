我方APEC領袖代表施振榮夫人葉紫華19日上午參加領袖配偶活動，外交部釋出的畫面顯示，由大陸國家主席習近平夫人彭麗媛作東，一共8位領袖配偶參加。

這次活動是在深圳灣文化廣場觀看藝文表演，除了葉紫華和彭麗媛外，還有新加坡、智利、越南、南韓、菲律賓、泰國的領袖配偶參與。

期間，葉紫華與南韓總統夫人金惠景、智利總統夫人María Pía Adriasola、越南國家主席夫人吳芳璃等人皆有互動，參訪行程後，夫人們也有合影。

葉紫華（右）與越南國家主席夫人吳芳璃（中）交流。圖／外交部提供