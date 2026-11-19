聽新聞
0:00 / 0:00
APEC配偶活動彭麗媛作東 施振榮夫人葉紫華與韓越等國第一夫人互動
我方APEC領袖代表施振榮夫人葉紫華19日上午參加領袖配偶活動，外交部釋出的畫面顯示，由大陸國家主席習近平夫人彭麗媛作東，一共8位領袖配偶參加。
這次活動是在深圳灣文化廣場觀看藝文表演，除了葉紫華和彭麗媛外，還有新加坡、智利、越南、南韓、菲律賓、泰國的領袖配偶參與。
期間，葉紫華與南韓總統夫人金惠景、智利總統夫人María Pía Adriasola、越南國家主席夫人吳芳璃等人皆有互動，參訪行程後，夫人們也有合影。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。