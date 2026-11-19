日本首相高市早苗今天出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間舉行記者會，總結「外交周」成績，強調成功舉行日本、美國、澳洲及印度「四方安全對話」（Quad）領袖峰會是最大成果，以及四國反對以武力單方面改變現狀及經濟脅迫行為，似暗指中國。

高市早苗16日起展開一連串外交行程，先前往菲律賓馬尼拉出席東南亞國家協會（ASEAN）相關會議，隨後轉往中國深圳參加APEC領袖會議。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市在深圳舉行記者會時表示，日本為維護並強化以法治為基礎、自由開放的國際秩序，積極展開強而有力的外交活動，並獲得確實的成果與正面回應。

她指出，這次「外交周」最大的成果，就是成功舉行由日本、美國、澳洲及印度四國組成的Quad領袖峰會。

高市表示，以法治為基礎的國際秩序正面臨日益嚴峻的挑戰，四國領袖在會談中確認，為實現自由開放的印度太平洋，持續推動具體合作具有重要戰略意義，並就此達成共識。

值得注意的是，高市在記者會中特別提到四國領袖對於區域安全及經濟脅迫問題的共同立場。雖然沒有直接點名中國，但相關發言被認為是針對中國近年積極擴大對外影響力，以及實施稀土出口管制等措施。

高市表示，「四國領袖對於任何企圖透過武力或脅迫，單方面改變現狀的行為，表達強烈反對，同時對包括任意實施出口管制在內的經濟脅迫行為，表達嚴重關切。」

她進一步強調，日本、美國、澳洲及印度都是共享民主主義等基本價值的國家，Quad長期以來持續為區域和平與穩定作出貢獻，未來也將繼續與區域夥伴攜手合作，共同打造印度太平洋的未來。