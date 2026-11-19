聽新聞
0:00 / 0:00
川習三會歷時約1小時 川普：美中希望協助結束俄烏戰爭
大陸國家主席習近平、美國總統川普19日在深圳雙邊會晤結束，會晤歷時約1小時。川普在會中發言表示，美中兩國希望協助結束俄烏戰爭。
據央視新聞App，習近平星期四下午在深圳會見來中國出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的川普。會晤結束後，川普前往休息室。這是兩人今年第3次雙邊會晤。
路透報導，川普在會晤中說，他與習近平5月在北京舉行峰會時同意成立的貿易委員會，已為兩國關係帶來平衡。川普是在深圳的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與習近平會晤的開場發言作出上述表態。他還說，中美兩國已就關稅作出公平的安排。
中美先前同意設立貿易委員會，研究對彼此各300億美元的非敏感商品降稅；兩國也同意設立投資委員會，討論美國企業進入中國市場，以及提高中國企業經營環境的可預測性等問題。
另據法新社，川普19日在深圳與習近平會晤時表示，美中兩國希望協助結束俄烏戰爭。報導稱，川普說，雙方都希望為結束俄烏戰爭提供協助，「我非常希望這場戰爭能夠結束，我想我可以代表我們兩人表達這一願望。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。