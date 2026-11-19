克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄國總統普亭今天中午結束與美國總統川普的會談後「心情極佳」。

川普與普亭今天在深圳的亞太經合會（APEC）舉行場邊雙方會面。進入會議室前川普指著普亭對媒體道：「他是誰？他是我朋友。」隨即與普亭握手並拍了拍對方的手臂。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方陪同川普與會者有國務卿魯比歐（Marco Rubio）和財長貝森特（Scott Bessent）。

俄羅斯官方媒體則說，俄方陪同普亭出席會談者包括外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）、財長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）、克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），以及俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人兼俄烏和平談判俄方特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

紐約時報指出，川普與普亭的會談歷時約42分鐘。

CNN報導，鄂夏柯夫指出，烏克蘭問題是此次美俄領袖會談的主要議題，並說會談進行得很順利。

另據塔斯社（TASS）報導，川普與普亭兩人在會後並未發表任何聲明。

紐時指出，參加川普與普亭會晤的德米崔耶夫表示，兩位領袖「都致力於和平解決俄烏衝突，儘管歐洲人明顯在從中作梗」。

川普與普亭前次會面是在2025年8月，當時普亭前往阿拉斯加與川普雙邊峰會。當時川普會後承諾要結束俄烏戰爭達成和平協議，但至今仍未兌現。