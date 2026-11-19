韓國總統李在明今天出席在中國深圳舉行的APEC領袖會議，以「建構共同繁榮的亞太共同體」為主題，討論強化亞太地區韌性、AI領域創新，以及打造包容性未來合作的具體執行方案。

李在明以前一年亞太經濟合作會議（APEC）主辦經濟體領袖的身分，在明年APEC主辦經濟體越南之後，第2個發表演說。李在明表示，亞太地區正面臨自由貿易秩序劇烈變革、全球經濟不確定性等多項挑戰，因此為了實現「建構共同繁榮的亞太共同體」願景，提出3項具體方向。

第一個方向為「共同躍進的創新」，李在明表示，以去年在慶州通過的「APEC AI倡議」共識為基礎，強調讓所有人都能享有AI效益的「AI基本社會」，應成為新時代標準。所謂APEC AI倡議，是為確保所有APEC會員都能參與AI轉型過程，並共享AI技術發展成果，從APEC層級提出戰略方向。

他指出，韓國正在全國各領域推動AI轉型與創新，同時充分保障國民的基本權利，並將透過韓國籌設的「亞太AI中心」，積極與APEC各會員分享經驗。

另外，李在明強調「強化全體韌性」，他指出，為因應近期地緣政治危機，APEC各會員應堅守多邊貿易秩序，並強化維護供應鏈穩定所需的團結與合作。

李在明指出，為穩定亞太地區能源供應鏈，韓國將與區域內夥伴國家推動能源共同儲備、建立共同應對機制、緊急情況下穩定能源供需的合作等措施制度化，並尋求實質合作，推動擴大再生能源使用及電氣化。

最後是「打造包容性未來的合作」，李在明表示，去年APEC通過了「因應人口結構變化共同框架」，並強調韓國將透過舉辦的「APEC人口政策論壇」為基礎，將人口結構變化轉化為區域成長機會的合作方案。韓國也將透過「APEC新創聯盟」，連結亞太地區的創業生態系，共同尋求新的創新與成長機會。