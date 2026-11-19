美國總統川普、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭19日將在深圳舉行歷史性三方會談，預料討論核武管制、伊朗及俄烏戰爭等議題。美國智庫「大西洋理事會」18日分析，三人各懷心思，川普希望展現促成大國協商的外交能力，習近平盼藉主辦峰會提升國際聲望，普亭則希望擺脫國際孤立。專家認為，這場會談的象徵意義恐大於實質成果，也讓未受邀的美國盟友擔心自身利益淪為大國交易籌碼。

川普力推三強協商 尋求外交突破

由於峰會倉促安排，三國領袖同台的象徵意義可能大於實質成果。川普預料提出伊朗問題，包括重開荷莫茲海峽及阻止伊朗取得核武。中國也可能願意討論，藉機擴大在中東安全事務的影響力。

川普也希望推動三國核武管制談判，並讓中國參與俄烏協商，以便未來藉北京向莫斯科施壓，但中方恐要求回報。然而，中國長期拒絕加入美俄核裁軍談判，俄羅斯也無意促使北京讓步。歐洲與烏克蘭則警惕，三強可能繞過當事國，私下決定烏克蘭的未來。

習近平藉主場展現大國地位 最怕會談失控

對習近平而言，這場峰會是展現中國有能力召集美俄領袖的重要機會，也有助於累積政治資本，為2027年中共黨代表大會鋪路。然而，北京不願因俄烏問題損害與歐洲關係，也擔心川普或普亭突然發言，打亂事先安排的議程。中國正設法掌控會議各個環節，避免習近平陷入尷尬。北京追求的是外交場面，而非實質協議。

普亭同框G2 拼營造雅爾達會議2.0

相較之下，普亭可能是獲得更實質利益的一方。川普政府近期同意擴大俄羅斯柴油出口並放寬制裁，已減輕莫斯科的經濟壓力。普亭也希望藉三國領袖同台，打破侵烏後遭西方孤立的局面。他提議舉行峰會，意在營造類似1945年雅爾達會議的局面，由強權決定小國命運，並爭取習近平支持，促使川普繼續向烏克蘭施壓。

對台灣及其他印太夥伴而言，這場峰會同樣值得關注。大西洋理事會專家指出，台灣憂心美國暫停對台軍售，且密切關注川習會後美方是否改變對台措辭。日本關切中俄關係深化，南韓則擔憂北韓核武擴張。各國都希望美中關係穩定，但不願犧牲嚇阻能力。美國會後能否向盟友重申安全承諾，可能比峰會本身更加重要。