2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC深圳峰會）今（19）日上午登場，我方領袖代表、宏碁（2353）創辦人施振榮進入會場後，先與東道主中國大陸國家主席習近平握手致意。隨後在領袖大合照結束後，施振榮又接連與美國總統川普、俄羅斯總統普亭握手寒暄，其中與川普儘管隔著三名與會者，兩人眼神交會後仍主動趨前伸手，互動相當熱絡，成為峰會現場受到關注的畫面。

從現場畫面可見，施振榮進場後與習近平握手致意，接著在大合照環節被安排在第二排最左側，與18日歡迎晚宴合影時的站位相同，旁邊是巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）。合照結束後，施振榮與川普握手，隨後也與普亭握手致意。當時習近平正好從兩人前方經過，等待後方與日本首相高市早苗交談的川普跟上，川普隨後也伸手拍了一下習近平的背部。

除了美、中、俄領導人，施振榮在會場也陸續與加拿大總理卡尼、秘魯總統藤森惠子、越南國家主席蘇林握手，並向站在前排的智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）兩度揮手致意，與多國領袖及代表互動。至於領袖峰會正式會議現場，施振榮座位則被安排在泰國與新加坡代表之間，大會轉播畫面也捕捉到他出席會議的身影。

今年深圳峰會的大合照也延續中國大陸過去主辦APEC時安排特色服飾的慣例，與會領袖及領袖代表披上中方特別設計的「鯤鵬展翅」標誌圍巾，分為藍色及橘色兩款，施振榮與川普均披上藍色圍巾合影。

中國大陸過去兩度主辦APEC峰會，均在領袖大合照安排具有當地特色的服飾。2001年上海峰會安排與會領袖穿著唐裝合影，2014年北京峰會則以「新中裝」作為合照服飾，今年深圳峰會則改以圍巾呈現地方特色。深圳素有「鵬城」之稱，此次圍巾設計也呼應2026年APEC「中國年」會標，以展翅高飛的鯤鵬為核心，透過21根交織羽毛象徵APEC 21個成員經濟體。