美國總統川普19日下午前往麒麟山莊，與大陸國家主席習近平舉行會晤。本報記者在現場直擊，川普車隊約在下午1時20分經過麒麟山莊東南門。本報記者在現場目擊川普坐在車內，並轉頭望向記者所在方向，車隊隨後駛入會場。

在川普抵達麒麟山莊前，他已先與俄羅斯總統普亭會面。因此原本表訂12:45的川習三會、14:30美中俄峰會都較原訂時間後延。

據央視畫面顯示，美方出席會晤的人員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾、白宮幕僚長米勒、副幕僚長斯卡維諾，以及美國駐華大使龐德偉；陸方人員包括副總理何立峰、財政部長藍佛安、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭，以及中共中央政策研究室主任唐方裕、大陸國家發展改革委主任鄭柵潔，以及中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明也出席會晤。

川普車隊抵達前，麒麟山莊周邊已實施交通管制，維安層級明顯升高，沿線可見大批維安人員駐守。現場人員對進出民眾逐一盤查，一旦有人經過便立即上前詢問身分、確認是否持有記者證，並詢問所屬媒體單位，確認為媒體後才予以放行，一般民眾則無法接近管制區域。

在川普車隊抵達前，現場已有日本、韓國及香港等地媒體守候，等待這場美中領袖會晤登場。

有現場部分路過民眾起初並不清楚周邊為何聚集大批人潮，隨後聚集人群也被現場人員引導至前方空地。還有當地民眾透露，麒麟山莊東南門管制較嚴格，平時並不容易進入，通常是重要官員出入的通道；過去一般官員及領導人到訪時，行政事務多以西門作為主要出入口。

另有民眾自稱是周圍的大學生向記者詢問，「這邊發生什麼事，為什麼要封起來」，不知道為什麼要被卡在地鐵出口處。