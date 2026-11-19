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「川習三會」美方誰與會？會見廳「桌牌」對照現端倪
19日上午深圳APEC領袖峰會後，預計中午將進行美中元首會面，也是今年的「川習三會」，陸媒央視「大國外交最前線」在今天中美元首會晤的會見廳拍攝會前準備情況，從桌上的桌牌側面觀察了今天與會美方人士的可能出席情況。
《北京青年報》旗下公眾號「政知見」19日中午報導，19日，大陸國家主席習近平將在深圳會見赴陸出席亞太經合組織領導人非正式會議的美國總統川普。報導引述央視「大國外交最前線」採訪稱，今天中美元首會晤的會見廳，會前的各項準備工作已經就緒。
同時，從會議桌上擺放的桌牌可以看到，多名隨同川普訪陸的美國政府高級官員，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等，都將參加今天的中美元首會晤，文章稱，「美國經貿、外交還有白宮核心團隊的成員都在其中，足見美方對今天中美元首會晤的高度重視。」
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