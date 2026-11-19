美國總統川普昨天抵達中國深圳，出席今天舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，特斯拉（Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克也一同抵達。他同日並在自家社交媒體X發文，對「修昔底德陷阱」是否真能避免似有懷疑，引發他對美中關係前景的聯想。

綜合香港01等媒體報導，馬斯克（Elon Musk）18日被媒體拍到搭乘美國代表團的專車，駛往川普（Donald Trump）下榻的深圳東海朗廷酒店。白宮稍早前已表示，馬斯克會隨同川普前往深圳出席APEC相關活動。

根據報導，馬斯克同一天在X上發文，指「修昔底德陷阱真的可以避免嗎？我希望可以。但不可避免的是，最有可能發生的，往往也是最引人關注的那種結局」。

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）由美國哈佛大學政治學家艾利森（Graham Allison）提出，來源是古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）在「伯羅奔尼撒戰爭史」一書中提出，雅典的崛起引起斯巴達的恐懼，使二者不可避免地發生戰爭。用於現代，則指「崛起中的大國」一旦威脅到「現有主導大國」的主導地位，雙方就有爆發衝突的可能。

「修昔底德陷阱」也是習近平針對美中關係經常引用的名詞。今年5月他在北京與川普會談時表示，中美兩國應避開「修昔底德陷阱」。而他9月訪美時在白宮再度提到，「修昔底德陷阱是（中美）可以跨越的」。