美國總統川普、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭19日在深圳舉行歷史性三方會談，川普先前表明，希望藉這場峰會討論核武軍備控制，降低全球核武威脅。然而，普亭卻在會談前夕高調展示俄羅斯核武實力，不僅派遣具備核武搭載能力的戰略轟炸機飛往越南，還在訪中期間讓國營電視台拍攝隨行軍官攜帶「核按鈕手提箱」的畫面，引發外界關注。

紐約時報形容，普亭在三方峰會前，盡全力展現俄羅斯的核武實力。就在他18日抵達中國前數小時，俄羅斯2架具備核武搭載能力的Tu-95MS戰略轟炸機飛抵越南，為蘇聯時代以來首見。英國每日郵報指出，這2架綽號「熊式」（Bear）的轟炸機飛往越南峴港途中，據稱侵入日本及台灣領空，另有2架伊留申運輸機隨行支援。

另一方面，普亭訪中期間，俄羅斯國營電視台罕見公開拍攝攜帶核手提箱的隨行軍官，並對他進行簡短訪問。畫面顯示，一名面帶笑容的俄羅斯海軍上校向國營電視台主持人、同時也是國會議員的波波夫（Yevgeny Popov）證實，手提箱內裝有核武發射密碼。

這款核按鈕手提箱名為「切格特」（Cheget），是俄羅斯核武指揮與控制系統的一部分，普亭出訪時也會隨行攜帶，以便必要時授權動用核武。美國總統有同樣類似裝置，稱為「核子足球」（nuclear football）。

每日郵報指出，這款手提箱據稱配有專屬密碼鑰匙及快閃記憶卡，並受到全天候監控。俄羅斯官方讓國營電視台拍攝及訪問攜帶手提箱的軍官，也引發外界質疑，克里姆林宮是否希望藉此凸顯普亭與川普、習近平平起平坐的大國領袖地位。

與此同時，俄羅斯國營電視台也出現更強硬的核武威脅言論。烏克蘭無人機攻擊並破壞連接俄羅斯與克里米亞的大橋後，俄羅斯軍事專家霍達廖諾克（Mikhail Khodarenok）在節目中主張，俄軍應加強攻擊烏克蘭高層指揮中心，並搭配「示威性核爆」，警告西方國家若不正視俄方要求，未來可能面臨真正的核武攻擊。

值得注意的是，川普先前已表示，希望在美中俄三方會談中，與習近平及普亭討論限制核武，以及結束俄烏戰爭的可能性。這是川普與普亭繼去年阿拉斯加峰會後首次再度會面，也是美中俄三國領袖史上首度舉行三方會談。