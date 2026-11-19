日本首相高市早苗今天在中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，再度與中國國家主席習近平握手，並主動交談約11秒。不過，中國官媒對高市就任後首次訪中採取冷處理，「人民日報」甚至只有晚宴大合照出現高市身影，與其他國家領袖待遇形成鮮明對比。

APEC領袖峰會18日在深圳登場，高市早苗上任後首度踏上中國土地。這也是去年11月高市針對「台灣有事」在日本國會發言，引發北京強烈反彈、日中關係陷入低潮以來，兩國領袖首次面對面接觸。

每日新聞報導，今天上午，在APEC領袖峰會拍攝各國領導人大合照之前，擔任會議主席的習近平逐一迎接各國領袖，並與高市早苗握手。高市在握手的同時，主動向習近平說話，時間大約持續11秒。習近平則面帶溫和表情，一邊點頭，一邊聆聽高市說話。

這也是兩人連續第2天握手。18日APEC開幕時，雙方也曾在拍攝紀念合照之際短暫握手。不過，根據日本政府相關人士透露，當天兩人除了握手之外，並沒有其他交流。

日本首相高市早苗（右）在領導人合影後離開舞台。 歐新社

由於日中關係惡化後，兩國政府至今尚未舉行高層級會談，因此高市與習近平連續2天的短暫互動，也成為外界觀察日中關係是否出現變化的重要焦點。

儘管兩國領袖在APEC場合握手互動，但中國官方媒體對高市早苗訪中的報導卻顯得相當冷淡。

日本富士新聞網（FNN）報導，中國主要媒體並未向國內民眾報導高市抵達深圳的消息。今天上午出版的中國共產黨機關報「人民日報」，頭版大篇幅報導習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等人的領袖會談，但整份報紙中，唯一能看到高市身影的地方，只有APEC歡迎晚宴所拍攝的各國領袖大合照。

不僅如此，日媒也觀察到，主辦方開設的APEC媒體中心持續播放各國領袖抵達中國的相關影像，但截至今天上午為止，仍未看到高市抵達深圳的畫面。

中國官媒新華社雖然曾透過日文版簡短報導高市抵達中國的消息，但中國主要媒體並未以同樣方式向國內介紹高市訪中的動態。與其他國家領袖相比，高市在中國官方媒體上的曝光程度明顯偏低。

高市早苗這次訪中原本就因日中關係持續緊張而受到關注。從兩國領袖在國際場合的短暫互動，到中國官方媒體對日本首相的冷淡報導，都凸顯目前日中關係的微妙氣氛。高市能否藉由APEC峰會，為陷入低潮的日中關係創造改善契機，仍有待觀察。