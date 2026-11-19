美中俄峰會將於今日下午登場，美國總統川普受訪時表示，中國給予他的高規格接待意味著下午的歷史性會晤尚未開始，就已經是一場「勝利」。昨天，大陸國家主席習近平親赴深圳寶安機場迎接川普。

川普在接受福斯新聞採訪時，大談抵達中國大陸時受到的盛大禮遇。習近平親自前往機場迎接，這是他擔任大陸國家主席以來首次到機場迎接外國領導人，也回應了川普今年9月在華盛頓安德魯斯聯合基地親自迎接習近平的高規格禮遇，2位領導人還短暫擁抱致意。

當被問及希望從三方會晤中獲得什麼時，川普稱，習近平親自接機以及盛大的歡迎場面體現了「極大的尊重」，「這對我們來說是一大勝利，對中國來說也是一大勝利」。

分析人士指出，美中俄峰會這場史無前例的外交聚會匯集了世界主要核大國的領導人，但鑑於三方在烏克蘭、伊朗、核武、貿易和中國軍事擴張等問題上存在分歧，料難達成重大協議。