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川普與普亭APEC場邊會談 川普期待「好的開始」
美國總統川普與俄國總統普亭今天在深圳的亞太經合會（APEC）舉行場邊雙方會面。川普開場時身體前傾與普亭握手時說「這將會非常棒」。
紐約時報文字即時報導指出，川普在與普亭會談開場時說：「非常感謝，我們很期待這次會面。我們多年來一直保持著極佳關係，彼此認識已久。我認為這次會談能促成許多美好成果，或者至少能開啟一個好的開始。」
英國廣播公司（BBC）引述白宮隨行記者團形容，川普與普亭進行的是「場邊簡短會談」，地點就在上午舉行APEC全體會議的同一座會議中心。白宮隨行記者團表示，媒體無法進入會談現場。
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