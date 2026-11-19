中國大陸深圳19日上午舉行亞太經濟合作會議（APEC）第33次領導人非正式會議，大陸國家主席習近平主持會議並發表講話；中午12時45分，美國總統川普在深圳麒麟山莊與習近平舉行雙邊會談。這也是今年兩人進行的第3度「川習會」；下午2時30分進行與俄羅斯總統普亭的美中俄三方峰會。

本次「川習三會」，外界關注包含明年1月到期的美中貿易休兵是否可能再延長，以及AI與晶片管制，甚至是否會觸及台海議題。

稍早川普接受福斯新聞訪問時，談到18日深圳APEC晚宴狀況，稱自己整晚都與習主席交談，也談到了人工智慧（AI），還指自己簡短跟習近平談到輝達共同創辦人黃仁勳婚外情風波，川普稱黃仁勳離開輝達「這是場悲劇」，並公開力挺黃仁勳，強調「我們必須照顧好我們的天才」。

今年前2次的川習會，分別在5月14日川普訪問北京、9月24日習近平回訪美國華府。9月時川普在華盛頓親自前往安德魯斯聯合基地迎接習近平，這項高規格接待，也成為昨天（18日）川普抵達深圳出席APEC峰會時，習近平罕見親赴機場接機的緣由。