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普亭參加APEC深圳峰會 隨行官員攜「核按鈕」手提箱
美中俄元首今天將在深圳舉行歷史性三方會談，預料核武會是重大議題之一。俄媒拍攝到，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的隨行官員攜帶著用來下令發射核彈的核按鈕手提箱「切格特」（Cheget）。
香港南華早報今天報導指出，正在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）不但帶來大國領袖，更可能帶來兩個「核手提箱」。
報導引述俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）拍攝到，一名穿著俄羅斯海軍制服的官員攜帶著一個黑色手提箱，當時該官員正在普亭及其團隊下榻的飯店外。
報導表示，該名俄羅斯記者問：「你這裡拿的是核手提箱嗎？」該名官員微笑表示，「正是那一個」。
俄羅斯核按鈕手提箱被稱為「切格特」（Cheget，得名於高加索山脈的切格特山），隨時會在總統身旁，讓俄國的核指揮網絡都在總統的掌握之中。
報導表示，另一方面，美國的核按鈕手提箱（俗稱為核子足球（nuclear football）通常也由一名跟隨美國總統的軍事助理低調地攜帶著，但很少被拍攝到。
今次並非首次俄國的核按鈕手提箱被媒體拍攝到。2023年普亭在北京會見中國國家主席習近平，其隨行的海軍軍官也被拍攝到攜帶著「切格特」。
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