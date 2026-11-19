2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC深圳峰會）今天上午召開，與會領袖及領袖代表合影時掛上中方設計的「鯤鵬展翅」標誌圍巾合影；台灣領袖代表施振榮合影的位置在第2排最左側，與昨天歡迎晚宴合影的位置相同。

2026年APEC深圳峰會今天上午在深圳國際交流中心舉行，習近平以會議主席身分，先與前來與會的經濟體領袖、領袖代表一一握手致意，包括施振榮在內。日本首相高市早苗在與習近平握手時，對習近平講了數秒的話，但習近平並未多作回應。

經濟體領袖與領袖代表在峰會開始前進行大合影。從螢幕畫面可見，施振榮站位被安排在第2排最左側，剛好被安排在巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（JamesMarape）旁邊；我外交部甫於日前基於國家尊嚴，關閉台灣在巴紐代表處。

中國先前兩度主辦APEC峰會，均在大合影環節安排合影經濟體領袖、領袖代表穿上具有特色的當地服飾，2001年上海峰會安排穿著唐裝進行大合照；2014年北京峰會著「新中裝」，這次深圳峰會則是讓合影者披上「鯤鵬展翅」標誌圍巾。

深圳有「鵬城」之稱，經濟體領袖與領袖代表披上象徵「鯤鵬展翅」標誌的紅色、藍色圍巾，除了表現出深圳在地意象外，也呼應2026年APEC「中國年」以鯤鵬為核心設計的會標。

2026年APEC「中國年」會標核心設計為一隻展翅高飛的鯤鵬，有21根交織羽毛，象徵亞太經合組織21個成員經濟體。