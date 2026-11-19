美國總統川普今天表示，解決伊朗戰爭一事不打算尋求俄、中協助；此外，川普也淡化向俄、中提出核武稽查的可能性，直言美方透過情報手段已「掌握一切」。

川普正在中國深圳參加亞太經合會（APEC）領袖會，並將與俄國總統普亭、中國國家主席習近平在峰會場邊舉行史上首次美俄中3國領袖會談。

川普今天稍早接受福斯新聞（Fox News）專訪被問會否提議進行核武稽查時回答：「我覺得是還好。我的意思是我有人脈。我和他們關係很好。這是件好事。」

川普接著說：「我不能告訴你我們在做什麼。這麼說吧，我什麼都知道。我們在監視中國，他們也在監視我們。你不可能要求他們停止這麼做，這沒意義。他們會要求我停止這麼做，但我可不一定會答應。」

他表示，要俄羅斯和中國削減核武庫存很困難，就像要美國削減核武一樣也很困難。

川普說：「比方他們跟我說『好啊，我們願意（削減核武），那你願意砍個2000枚核武嗎？』說實話，只要10枚左右大家就都不用玩了，這就是我們在談論的威力，其實不需要4000枚。但（要削減核武）這就是件很難做到的事，對我來說很難，對他們來說可能也是如此。」

川普也駁斥外界稱他會尋求俄、中協助結束伊朗戰爭的說法，「我們不需要任何幫助。我們已擊敗伊朗的海、空軍，還擊敗他們的防空力量；他們的飛彈戰力只剩原來的約12%、13%，且對方還想要達成協議，所以我不需要幫忙。我不會在會談中要他們提供協助。」

被問到希望這場美俄中3方領袖會最後出現什麼樣的新聞標題時，川普則力讚自己與習近平的交情。

川普說：「我想我已經得到那個標題了，因為我與中國的關係非常好。你知道，這是一種友誼，也是一種相互尊重的關係。」

提及抵達深圳時獲習近平親自迎接，川普說：「他是一位偉大的主席，中國最偉大的領袖之一，他從未親自去機場迎接過任何人。不僅如此，還有盛大排場、壯觀場面、成千上萬的群眾、年幼的孩子、儀隊士兵，這一切都展現極大尊重，我對此非常感激。這對我們是一大勝利，對中國而言也是。」

此外，川普在專訪時承認，據美國掌握的情資顯示，伊朗考慮使用化學或生物武器。不過他強調美國民眾不必擔心伊朗的相關計畫，因為如果美國本土遭到攻擊，美軍將把對方徹底消滅。

包括美國有線電視新聞網（CNN）在內部分美媒日前披露，伊朗正研擬計畫，可能在華府使用「髒彈」攻擊川普政府官員。

川普告訴福斯新聞：「有跡象顯示伊朗正在研究毒氣、生物武器，因為我們已封死他們取得核武的途徑。核武困難得多，而他們正在研究毒氣，也在研究生物武器。我們等著看，新的一年快到了，我們看看1月1日之後會發生什麼事，這些人非常惡劣。」

川普安撫美國民眾無須為本土安全擔憂，說道「我不認為會發生。如果真發生了，我們會把他們徹底消滅」。

對外界報導指包括財長貝森特（Scott Bessent）在內多名官員因擔憂伊朗威脅而搬進軍事基地居住，川普僅表示這不光是因為伊朗，此外並未多談。